Serie A-Livestream: FC Turin - AC Mailand am 26.09.

Punkteflaute gegen Il Toro: Seit August 2016 konnte der AC Mailand gegen den FC Turin in der Serie A keinen Dreier mehr einfahren.

Kommentator: Stefan Galler



Hellas Verona - Udinese am 24.09. um 19:00 Uhr

Zuletzt viermal in Folge bekam Hellas Verona zu Hause keinen Sieg hin gegen Udinese, der letzte Erfolg stammt aus dem April 2002.

Brescia - Juventus am 24.09. um 21:00 Uhr

Seit nun über acht Jahren trafen die alte Dame und Brescia nicht mehr aufeinander. Am 5. Spieltag probiert der Aufsteiger die Sensation - es wäre der erste Sieg gegen die Turiner seit 16 Jahren.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

Inter Mailand - Lazio Rom am 25.09. um 21:00 Uhr

Inter gewann seit 2016 nicht mehr zu Hause gegen Lazio, in drei der letzten vier Duelle dieser beiden siegte zuletzt die Auswärtsmannschaft.

Kommentator: Marcel Seufert

