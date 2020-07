Serie A-Livestream: CFC Genua - Hellas Verona am 02.08.

Zuletzt setzte es für Genua eine herbe 0:5-Klatsche gegen Sassuolo. Im Kampf um den Klassenerhalt muss ein Sieg her, um den direkten Konkurrenten aus Lecce sicher hinter sich auf die Abstiegsplätze zu verweisen.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Nach dem wichtigen 2:1-Sieg bei Udinese Calcio klammert sich Lecce weiterhin an den letzten Strohhalm: Am letzten Spieltag braucht der Aufsteiger zwingend einen Sieg und ist zudem auf eine Niederlage des direkten Konkurrenten aus Genua angewiesen, um nicht direkt wieder den Gang in die Serie B antreten zu müssen.

Kommentator: Mario Rieker

