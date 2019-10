Serie A-Livestream: Cagliari - SPAL am 20.10.

Können sich die Sarden unter Coach Rolando Maran gegen SPAL unter Leonardo Semplici durchsetzen? Zuletzt konnte Cagliari gegen die Roma ein Unentschieden herausholen. SPAL hingegen gewann 1:0 gegen Parma.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Cagliari - SPAL am 20.10. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Lazio Rom - Atalanta am 19.10. um 15:00 Uhr

Im Mai gewann Lazio an gleicher Stelle das Finale der Coppa Italia gegen Atalanta und verdarb dem Team aus Bergamo den ersten Titelgewinn seit 1963. Jetzt kämpfen beide in der Liga um den Anschluss an die vordersten Plätze.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Sascha Bigalke

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Neapel - Hellas Verona am 19.10. um 18:00 Uhr

Harte Aufgabe für den Aufsteiger: Bevor Hellas Verona 2018 abstieg, gewann der aktuelle Tabellenvierte Neapel dieses Duell viermal in Folge.

Kommentator: Claus Müller

Parma - CFC Genua am 20.10. um 18:00 Uhr

Gervinho hat seinen Vertrag bei den Gialloblu bis 30. Juni 2022 verlängert. Kann er im neunten Pflichtspiel der Saison gegen Genua seinen vierten Treffer markieren?

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel