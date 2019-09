Serie A-Livestream: Cagliari - Hellas Verona am 29.09.

Hellas Verona muss am 6. Spieltag der Serie A auf Sardinien antreten. Dort treffen sie auf Cagliari Calcio mit Mittelfeldspieler Radja Naingolan.



Serie A Livestreams

Juventus - SPAL am 28.09. um 15:00 Uhr

Im Endspurt der vergangenen Saison gewann SPAL zum ersten Mal seit 62 Jahren in der Serie A gegen Juventus und verdarb den Turinern an diesem Tag die vorzeitige Meisterfeier.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Sascha Bigalke

Sampdoria - Inter Mailand am 28.09. um 18:00 Uhr

Inter Mailand reist nach Genua zu Sampdoria. Die Gastgeber warten seit vier Spielen auf einen Sieg gegen die Nerazzurri.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Michael Hofmann

AC Mailand - Florenz am 29.09. um 20:45 Uhr

Die Fiorentina gewann in der letzten Saison 1:0 bei Milan - ein Ergebnis, das die Elf um Franck Ribery und Kevin-Prince Boateng nach dem schwierigen Saisonstart jetzt auch braucht.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Ralph Gunesch

