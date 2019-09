Serie A-Livestream: Brescia - Juventus am 24.09.

Seit nun über acht Jahren trafen die alte Dame und Brescia nicht mehr aufeinander. Am 5. Spieltag probiert der Aufsteiger die Sensation - es wäre der erste Sieg gegen die Turiner seit 16 Jahren.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard



Serie A Livestreams

Udinese - Brescia am 21.09. um 15:00 Uhr

Sowohl Udinese als auch Brescia sind mit zwei Niederlagen einem Sieg in die neue Saison gestartet. Nun treten die beiden vermeintlichen Kellerkinder gegeneinander an.

Juventus - Hellas Verona am 21.09. um 18:00 Uhr

Harte Wochen für den Aufsteiger: Nach dem Heimspiel gegen Milan geht es für Hellas Verona nach Turin, wo es zuletzt 1988 keine Niederlage gegen Juve gab - gewonnen hat das Team aus Verona in 32 Pflichtspielen auswärts beim Rekordmeister noch nie.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Necat Aygün

Hellas Verona - Udinese am 24.09. um 19:00 Uhr

Zuletzt viermal in Folge bekam Hellas Verona zu Hause keinen Sieg hin gegen Udinese, der letzte Erfolg stammt aus dem April 2002.

