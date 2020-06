Serie A-Livestream: Brescia - CFC Genua am 27.06.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Brescia - CFC Genua am 27.06. um 17:15 Uhr!

Serie A Livestreams

Inter Mailand - Sassuolo am 24.06. um 19:30 Uhr

Das Champions League-Ticket will Inter möglichst frühzeitig lösen, Sassuolo will den Klassenerhalt sichern. Das Hinspiel war ein wahres Tor-Spektakel: mit 4:3 gewann Inter, darunter auch zwei verwandelte Elfmeter von Stürmerstar Romeo Lukaku.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Sebastian Kneißl

AS Rom - Sampdoria am 24.06. um 21:45 Uhr

Champions League Ambition trifft auf Abstiegskampf! Während Rom noch auf das Ticket zur europäischen Königsklasse hofft, bangt Sampdoria im engen Abstiegskampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel endete torlos.

Kommentator: Mario Rieker

Cagliari - FC Turin am 27.06. um 19:30 Uhr

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.