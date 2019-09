Serie A-Livestream: AS Rom - Sassuolo am 15.09.

Die Roma empfängt am 3. Spieltag Sassuolo Calcio. Die Gäste konnten bisher noch nie gegen den Hauptstadtclub gewinnen.

Florenz - Juventus am 14.09. um 15:00 Uhr

Nach einem Null-Punkte-Start muss das Team um Neuzugang Franck Ribery am 3. Spieltag gegen den Dauermeister ran - die Bilanz spricht mit vier Siegen aus den letzten vier Duellen klar für Juventus.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Alexis Menuge. Vorberichte ab 14:45 Uhr.

Neapel - Sampdoria am 14.09. um 18:00 Uhr

Neapel startete mit viel Spektakel in die Saison: Einem 4:3-Sieg gegen Florenz am ersten Spieltag folgte eine tragisches 3:4 bei Juventus.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Necat Aygün

Hellas Verona - AC Mailand am 15.09. um 20:45 Uhr

Milan reist nach Verona zum Aufsteiger Hellas. Die Rossoneri gewannen nur eins der letzten fünf Spiele gegen die Gastgeber.

