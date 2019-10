Serie A-Livestream: AS Rom - Neapel am 02.11.

Die Roma und Napoli hinken der SerieA-Spitze in dieser Saison bislang hinterher und müssen nun Big-Points sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Kommentator: Ruben Zimmermann / Experte: Sebastian Kneißl



Serie A Livestreams

Neapel - Atalanta am 30.10. um 19:00 Uhr

Duell der Champions-League-Aspiranten: Atalanta gewann zwei der letzten drei Spiele in Neapel.

Juventus - CFC Genua am 30.10. um 21:00 Uhr

Für Genua sieht es bislang ganz düster aus - der aktuelle Abstiegskandidat war in der vergangenen Saison aber der einzige Verein in Italien, der gegen Meister Juventus vier Punkte holte.

Kommentator: Guido Hüsgen

FC Turin - Juventus am 02.11. um 20:45 Uhr

Das Turniner Derby gehört zu den traditionsreichsten Duellen in Italien - und war zuletzt eine reichlich schiefe Angelegenheit: In den vergangenen 26 Ligaspielen gegen den großen Bruder Juventus gewann der FC Turin genau einmal.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard. Vorberichte ab 20:30 Uhr.

