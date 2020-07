Serie A-Livestream: AS Rom - Florenz am 26.07.

AS Rom möchte nächste Saison im europäischen Wettbewerb vertreten sein. Hierzu benötigen die Hauptstädter einen Erfolg gegen Florenz.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Ralph Gunesch



Serie A Livestreams

Udinese - Juventus am 23.07. um 19:30 Uhr

Mit drei Zählern gegen den Ligaprimus könnte Udinese einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch die H2H-Statistik gegen die alte Dame sieht für die Bianconeri ernüchternd aus: Die letzten sechs Pflichtspiele wurden verloren.

Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Lutz Pfannenstiel

Lazio Rom - Cagliari am 23.07. um 21:45 Uhr

Am 35. Spieltag empfängt Lazio Cagliari Calcio, das zuletzt sechsmal in Folge sieglos blieb und mit einem 1:1-Remis gegen Sassuolo im Gepäck ins Olympiastadion nach Rom reist.

Kommentator: Flo Hauser

Juventus - Sampdoria am 26.07. um 21:45 Uhr

Juventus Turin kann gegen Sampdoria die Meisterschaft perfekt machen. Es wäre der 36. Titelgewinn in der Serie A für die alten Dame.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

