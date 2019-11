Serie A-Livestream: AS Rom - Brescia am 24.11.

Viermal in Folge ging der Tabellenletzte Brescia zuletzt geschlagen vom Platz, auswärts beim Sechsten in Rom dürfte es auch kompliziert werden.

Kommentator: Tino Polster / Experte: Max Nicu



Atalanta - Juventus am 23.11. um 15:00 Uhr

Atalanta ging zuletzt bei zwei Punkten aus den vergangenen drei Spielen leicht die Luft aus, schon ist der Platz unter den Top 4 weg - jetzt geht es gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, gegen den die Gastgeber aus Bergamo seit 29 Liga-Spielen nicht gewonnen haben.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard

AC Mailand - Neapel am 23.11. um 18:00 Uhr

Der AC Mailand kommt einfach nicht unten raus, verlor zuletzt schon wieder zweimal hintereinander - und Neapel droht nach nur drei Punkten aus den vergangenen vier Spielen den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Necat Aygün

Sampdoria - Udinese am 24.11. um 18:00 Uhr

