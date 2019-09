Serie A-Livestream: AS Rom - Atalanta am 25.09.

Sechs Tore im Schnitt, zumindest in der vergangenen Saison: Beide Duelle endeten 3:3, wobei erst Atalanta in Rom ein 3:1 verspielte - und die Römer dann in Bergamo ein 3:0 aus der Hand gaben.

Kommentator: Mario Rieker



Sassuolo - SPAL am 22.09. um 12:30 Uhr

Beide Teams sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen in die neue Serie-A-Saison gestartet.

Bologna - AS Rom am 22.09. um 15:00 Uhr

Beide Mannschaften sind nach drei Spieltagen noch ungeschlagen, Bologna belegt gar Platz 2: Die Roma gewann zuletzt im heimischen Stadio Olimpico 4:2 gegen Sassuolo, Bologna machte in Brescia aus einem 1:3-Rückstand noch ein 4:3.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Inter Mailand - Lazio Rom am 25.09. um 21:00 Uhr

Inter gewann seit 2016 nicht mehr zu Hause gegen Lazio, in drei der letzten vier Duelle dieser beiden siegte zuletzt die Auswärtsmannschaft.

Kommentator: Marcel Seufert

