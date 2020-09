Primera División-Livestream: Villarreal - Huesca am 13.09.

Das gelbe U-Boot mit neuem Anstrich: Unai Emery ist der neue starke Mann an der Seitenlinie bei Villarreal. Der Gegner im ersten Pflichtspiel von Emery als Villarreal-Trainer kehrt nach einjähriger Abstinenz zurück ins spanische Oberhaus. Aufsteiger Huesca will gegen Ex-Dortmunder Alcacer und Co. zum Saisonauftakt nicht untergehen.

Kommentator: Matthias Naebers



Primera División Livestreams

Granada - Bilbao am 11.09. um 21:00 Uhr

LaLiga startet in die Spielzeit 2020/2021! Zum Auftakt empfängt der Tabellen-7. der vergangenen Saison den Tabellen-11. der Saison 2019/2020. Wer erwischt den besseren Start?

Kommentator: Lukas Schönmüller

Eibar - Celta Vigo am 12.09. um 16:00 Uhr

Valencia - Levante am 13.09. um 21:00 Uhr

