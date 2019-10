Primera División-Livestream: Villarreal - Bilbao am 03.11.

Eine Spaß-Auswärtsfahrt sieht anders aus: Mittelfeldclub Bilbao muss sich bei Villarreal etwas einfallen lassen, wo die Gastgeber in bislang fünf Heimspielen dieser Saison 17 Tore geschossen haben.

Kommentator: Julian Engelhard



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Villarreal - Bilbao am 03.11. um 14:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Eibar - Villarreal am 31.10. um 19:00 Uhr

Nach einer Saison voller Abstiegssorgen sieht es momentan deutlich besser aus für Villarreal - in Eibar erhoffen sich die Gäste den nächsten Sieg.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Getafe - Granada am 31.10. um 21:15 Uhr

Aufsteiger Granada ist hervorragend in die neue Saison gestartet und gastiert am 11. Spieltag bei Europa-League-Teilnehmer Getafe.

Osasuna - Alaves am 03.11. um 16:00 Uhr

Zehnmal spielten diese beiden in der ersten spanischen Liga bislang gegeneinander, sechsmal gewann die Auswärtsmannschaft.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.