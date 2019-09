Primera División-Livestream: Valladolid - Osasuna am 15.09.

Sowohl Aufsteiger Osasuna als auch Valladolid haben in der noch jungen Saison bereits bewiesen, was für schwierige Gegner sie sein können - dennoch dürfte es für beide hauptsächlich um den schnellstmöglichen Klassenerhalt gehen.



Primera División Livestreams

Mallorca - Bilbao am 13.09. um 21:00 Uhr

Bilbao mit einem fast perfekten Saisonstart: Dem Überraschungssieg gegen den FC Barcelona folgte eine Punkteteilung gegen Getafe und ein weiterer Dreier gegen Real Sociedad - geht die Erfolgsserie gegen den Aufsteiger weiter?

Kommentator: Marcel Seufert

Real Madrid - Levante am 14.09. um 13:00 Uhr

Im vergangenen Oktober gewann Levante 2:1 im Estadio Bernabeu und verschlimmerte Real Madrids Saisonstart - jetzt liegen die Madrilenen nach drei Spielen einen Punkt hinter Levante und wollen nach zuletzt zwei Unentschieden nicht wieder stolpern.

Real Betis - Getafe am 15.09. um 21:00 Uhr

Das Überraschungsteam des Vorjahres aus Getafe setzte sich in beiden Partien der vergangenen Saison gegen Real Betis durch.

