Primera División-Livestream: Valladolid - Mallorca am 03.11.

In LaLiga sind sich beide Teams seit sechs Jahren nicht begegnet, in der vergangenen Saison ging es dafür im Pokal gegeneinander: Valladolid gewann in der 4. Runde Hin- und Rückspiel und ist nach einer bislang guten Saison auch jetzt Favorit.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Valladolid - Mallorca am 03.11. um 12:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Eibar - Villarreal am 31.10. um 19:00 Uhr

Nach einer Saison voller Abstiegssorgen sieht es momentan deutlich besser aus für Villarreal - in Eibar erhoffen sich die Gäste den nächsten Sieg.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Getafe - Granada am 31.10. um 21:15 Uhr

Aufsteiger Granada ist hervorragend in die neue Saison gestartet und gastiert am 11. Spieltag bei Europa-League-Teilnehmer Getafe.

Villarreal - Bilbao am 03.11. um 14:00 Uhr

Eine Spaß-Auswärtsfahrt sieht anders aus: Mittelfeldclub Bilbao muss sich bei Villarreal etwas einfallen lassen, wo die Gastgeber in bislang fünf Heimspielen dieser Saison 17 Tore geschossen haben.

Kommentator: Julian Engelhard

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.