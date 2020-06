Primera División-Livestream: Valladolid - Getafe am 23.06.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Valladolid - Getafe am 23.06. um 19:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Espanyol - Levante am 20.06. um 14:00 Uhr

Bilbao - Real Betis am 20.06. um 17:00 Uhr

Im Baskenland empfängt Atletic Bilbao die Andalusier von Real Betis.

Kommentator: Claus Müller

FC Barcelona - Bilbao am 23.06. um 22:00 Uhr

Das Hinspiel weckt böse Erinnerungen bei allen Barca-Anhängern. Mit 0:1 verloren die Katalanen Last-Minute im Baskenland - und das gleich zum LaLiga-Auftakt 19/20! Das Nachholspiel im Camp Nuo soll die Tabellenführung im engen Meisterschaftsrennen gegen Real Madrid stärken.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 21:45 Uhr.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.