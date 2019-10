Primera División-Livestream: Valladolid - Eibar am 26.10.

Nach der riesigen Aufgabe gegen Meister Barcelona geht es für Eibar gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Valladolid - Eibar am 26.10. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Villarreal - Alaves am 25.10. um 21:00 Uhr

Am 10. Spieltag reist Alaves in die Provinz Castellon zur Ostküste Spaniens. Dort wartet der FC Villarreal, der vor heimischer Kulisse in der Vorsaison nur 23 von 57 möglichen Punkten sammelte.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Leganes - Mallorca am 26.10. um 16:00 Uhr

Leganes will sich zumindest näher an die rettenden Tabellenplätze heranschieben, Aufsteiger Mallorca steht auch nicht wesentlich besser da.

Atletico Madrid - Bilbao am 26.10. um 21:00 Uhr

Im März gewann Bilbao dieses Duell zu Hause 2:0, der erste Sieg gegen Atletico nach elf Spielen - aktuell haben drei Unentschieden in Serie den Gastgebern die Chance auf Platz 1 verdorben, jetzt soll es weiter nach oben gehen.

Kommentator: Nico Seepe

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.