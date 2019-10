Primera División-Livestream: Real Madrid - Leganes am 30.10.

Im April verpasste Real im sechsten LaLiga-Duell mit Leganes zum ersten Mal den Sieg - im Fernduell mit Barcelona brauchen die Gastgeber jetzt deutlich mehr als das 1:1 damals.

Kommentar: Tobi Fischbeck



Primera División Livestreams

Celta Vigo - Real Sociedad am 27.10. um 12:00 Uhr

Die Gastgeber stecken nach dem Beinahe-Abstieg der vergangenen Saison schon wieder unten drin, Real Sociedad möchte sich nach einem Jahr Pause wieder für Europa qualifizieren und hat dafür an den ersten neun Spieltagen eine ordentliche Grundlage geschaffen.

Granada - Real Betis am 27.10. um 14:00 Uhr

Die beiden andalusischen Teams trafen das letzte Mal vor zwei Jahren aufeinander, damals hieß der Sieger FC Granada.

Real Betis - Celta Vigo am 30.10. um 21:00 Uhr

Früher hatten beide Mannschaften Ambitionen auf den Europapokal, aktuell geht es nur darum, sich im Abstiegskampf ein wenig Platz zu verschaffen.

