Primera División-Livestream: Granada - FC Barcelona am 21.09.

Meister Barcelona will nach einem stotterigen Start in die Saison so schnell wie möglich an die Spitze - dafür braucht er einen Sieg in Granada, was in sieben der letzten acht Versuche dort auch geklappt hat.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels



Beide Mannschaften wollen sich mit einem Sieg am 5. Spieltag möglichst schon etwas von den Abstiegsrängen absetzen.

In den vergangen drei Aufeinandertreffen hat Villarreal gegen Valladolid kein einziges Tor erzielt und insgesamt nur einen Punkt geholt.

Nicht erst dank des guten Saisonstarts ist Atletico klar favorisiert gegen Celta Vigo - der letzte Auswärtssieg in diesem Duell gelang den Galiciern kurz vor dem Abstieg 2007.

Kommentator: Julian Engelhard

