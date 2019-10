Primera División-Livestream: Getafe - Leganes am 19.10.

Getafe, Überraschungsteam der vergangenen Saison, kommt bislang kaum in Fahrt. Im letzten Heimduell mit Abstiegskandidat Leganes gab es ein 0:2.



Primera División Livestreams

Granada - Osasuna am 18.10. um 21:00 Uhr

Der Tabellenvierte Granada empfängt den Elften aus Osasuna. Beim letzten Duell der beiden Aufsteiger konnte sich Osasuna mit 1:0 gegen Granada durchsetzen.

Eibar - FC Barcelona am 19.10. um 13:00 Uhr

Der Weg an die Spitze führt für den Tabellenzweiten FC Barcelona nach der Länderspielpause über Eibar. In der letzten Spielzeit ließen die Katalanen als feststehender Meister zum ersten Mal Punkte gegen die Basken liegen, nach zuvor acht Siegen.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

Mallorca - Real Madrid am 19.10. um 21:00 Uhr

Aufsteiger Mallorca gewann zuletzt gegen Espanyol zum zweiten Mal in dieser Saison und nähert sich den Nichtabstiegsplätzen. Jetzt geht es gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Ralph Gunesch

