Primera División-Livestream: FC Sevilla - Alaves am 02.02.

Sevilla hat als Tabellendritter die ganze Meute an den Hacken, die auf einen Platz in der UEFA Champions League hofft. Gegen das schwächelnde Alaves wäre deshalb aus Sicht der Gastgeber ein Sieg praktisch.

Kommentator: Flo Hauser



Primera División Livestreams

Granada - Espanyol am 01.02. um 13:00 Uhr

Real Madrid - Atletico Madrid am 01.02. um 16:00 Uhr

Erst vor ein paar Wochen gewann Real das Finale des spanischen Supercups im Elfmeterschießen gegen Atletico, das erste Liga-Duell der Saison endete 0:0. Vor dem Derby im Bernabeu hat Real an der Tabellenspitze drei Punkte Vorsprung auf Barca, Atletico fiel nach nur einem Punkt und ohne eigenen Treffer in zwei Spielen aus den Champions-League-Plätzen.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Jan Platte / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 15:45 Uhr.

FC Barcelona - Levante am 02.02. um 21:00 Uhr

Bis Anfang Dezember lief die Saison für Barca geradewegs in Richtung Titel, seitdem hat das Team von sechs Ligaspielen nur noch zwei gewonnen. Ergebnis: Zum ersten Mal seit dem 8. Spieltag ist der Titelverteidiger nicht mehr Tabellenführer und liegt jetzt drei Punkte hinter Real Madrid.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth

