Primera División-Livestream: FC Barcelona - Valencia am 14.09.

Das fest eingeplante Double des FC Barcelona zerplatzte in der vergangenen Saison im Finale der Copa del Rey gegen Valencia - jetzt möchte Spaniens Meister in der Liga eine Tracht Tore an den Pokalsieger verteilen.



Mallorca - Bilbao am 13.09. um 21:00 Uhr

Bilbao mit einem fast perfekten Saisonstart: Dem Überraschungssieg gegen den FC Barcelona folgte eine Punkteteilung gegen Getafe und ein weiterer Dreier gegen Real Sociedad - geht die Erfolgsserie gegen den Aufsteiger weiter?

Real Madrid - Levante am 14.09. um 13:00 Uhr

Im vergangenen Oktober gewann Levante 2:1 im Estadio Bernabeu und verschlimmerte Real Madrids Saisonstart - jetzt liegen die Madrilenen nach drei Spielen einen Punkt hinter Levante und wollen nach zuletzt zwei Unentschieden nicht wieder stolpern.

Real Sociedad - Atletico Madrid am 14.09. um 18:30 Uhr

Nur Atletico gewann in Spanien die ersten drei Saisonspiele, bei der Reise ins Baskenland soll das so weitergehen - Real Sociedad spielt nach gleich drei Auswärtspartien zum Auftakt zum ersten Mal zu Hause.

