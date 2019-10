Primera División-Livestream: Eibar - Villarreal am 31.10.

Nach einer Saison voller Abstiegssorgen sieht es momentan deutlich besser aus für Villarreal - in Eibar erhoffen sich die Gäste den nächsten Sieg.



Primera División Livestreams

Alaves - Atletico Madrid am 29.10. um 19:00 Uhr

Deportivo Alaves gewann seit seinem Wiederaufstieg in LaLiga 2016 kein Spiel gegen die Rojiblancos. In den letzten fünf Duellen gelang dem Team aus Vitoria-Gasteiz nicht mal ein Tor.

Kommentator: Lukas Schönmüller

FC Barcelona - Valladolid am 29.10. um 21:15 Uhr

Barca spielt um den Titel in Spanien, Valladolid vor allem gegen den Abstieg, und doch waren die letzten Duelle nicht so eindeutig wie erwartet: In der vergangenen Saison gab es zweimal ein dünnes 1:0 für den Meister.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

Getafe - Granada am 31.10. um 21:15 Uhr

Aufsteiger Granada ist hervorragend in die neue Saison gestartet und gastiert am 11. Spieltag bei Europa-League-Teilnehmer Getafe.

