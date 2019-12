Primera División-Livestream: Eibar - Granada am 20.12.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Eibar - Granada am 20.12. um 21:00 Uhr!

Primera División Livestreams

FC Barcelona - Real Madrid am 18.12. um 20:00 Uhr

Kurz vor Abschluss des Fußball-Jahres noch ein Höhepunkt: Es geht wie so oft um die Vorherrschaft in Spanien, auch wenn sowohl Barcelona als auch Real Madrid in dieser Saison schon Schwächen gezeigt haben. Der Clasico sollte eigentlich im Oktober stattfinden, wurde damals wegen politischer Unruhen und Protesten in Katalonien verschoben.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 19:40 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.