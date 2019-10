Primera División-Livestream: Celta Vigo - Bilbao am 06.10.

Bilbao kann nach einem starken Saisonstart nach oben schauen in der Tabelle, die Gastgeber versuchen sich am 8. Spieltag von den Abstiegsplätzen abzusetzen.



Real Betis - Eibar am 04.10. um 21:00 Uhr

Zum zehnten Mal empfängt Real Betis Eibar im Estadio Benito Villamarin. Die Andalusier gewannen fünf der bislang neun Duelle hier - letzte Saison gab es ein 1:1.

Leganes - Levante am 05.10. um 13:00 Uhr

Levante reist am 8. Spieltag nach Leganes. In der vergangenen Saison gewannen die Hausherren das Spiel 1:0.

Valladolid - Atletico Madrid am 06.10. um 16:00 Uhr

Die Mannschaft von Diego Simeone muss am 8. Spieltag 200 Kilometer in den Norden reisen - in der letzten Saison gewann Atletico dort 3:2.

Kommentator: Andreas Renner

