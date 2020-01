Primera División-Livestream: Bilbao - Celta Vigo am 19.01.

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bilbao - Celta Vigo am 19.01. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Leganes - Getafe am 17.01. um 21:00 Uhr

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Levante - Alaves am 18.01. um 13:00 Uhr

FC Barcelona - Granada am 19.01. um 21:00 Uhr

Debüt für Quique Setien: Der 61-Jährige folgt bei Barca auf den entlassenen Ernesto Valverde. Setien hat in seinen bisher knapp 19 Jahren als Trainer noch keine Topmannschaft betreut, hielt zweimal mit UD Las Palmas die Klasse und führte Real Betis in die UEFA Europa League. Das Hinspiel verlor Barca auswärts 0:2 - zu Hause gewannen die Katalanen von 23 Duellen mit Granada 23.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Jonas Hummels

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.