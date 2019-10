Primera División-Livestream: Alaves - Atletico Madrid am 29.10.

Deportivo Alaves gewann seit seinem Wiederaufstieg in LaLiga 2016 kein Spiel gegen die Rojiblancos. In den letzten fünf Duellen gelang dem Team aus Vitoria-Gasteiz nicht mal ein Tor.

Kommentator: Lukas Schönmüller



Primera División Livestreams

Leganes - Mallorca am 26.10. um 16:00 Uhr

Leganes will sich zumindest näher an die rettenden Tabellenplätze heranschieben, Aufsteiger Mallorca steht auch nicht wesentlich besser da.

Valladolid - Eibar am 26.10. um 18:30 Uhr

Nach der riesigen Aufgabe gegen Meister Barcelona geht es für Eibar gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte.

FC Barcelona - Valladolid am 29.10. um 21:15 Uhr

Barca spielt um den Titel in Spanien, Valladolid vor allem gegen den Abstieg, und doch waren die letzten Duelle nicht so eindeutig wie erwartet: In der vergangenen Saison gab es zweimal ein dünnes 1:0 für den Meister.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels

