Primeira Liga-Livestream: Moreirense - Sporting CP am 06.07.

Kommentator: Martin Sedlacek



Primeira Liga Livestreams

Benfica - Boavista am 04.07. um 22:15 Uhr

War es das mit der Meisterschaft für Benfica? Fünf Spieltage vor Saisonende liegen die Adler sechs Punkte hinter Spitzenreiter Porto. Um die Hoffnung auf den Titel nicht komplett aufgeben zu müssen, muss gegen Boavista dreifach gepunktet werden.

Kommentator: Uwe Morawe

FC Porto - Belenenses am 05.07. um 22:30 Uhr

Auf dem Weg zur 29. Meisterschaft will der FC Porto auch die Hürde Belenenses nehmen.

Kommentator: Martin Sedlacek

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.