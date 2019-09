Ligue 1-Livestream: St. Etienne - Toulouse am 15.09.

Toulouse gewann keines der letzten fünf Spiele gegen St. Etienne und hofft nach einem ordentlichen Saisonstart, diese Serie zu beenden.



Amiens - Lyon am 13.09. um 20:45 Uhr

Lyon hat zusammen mit PSG bislang die beste Offensive der Liga und ist bei Abstiegskandidat Amiens klarer Favorit.

Kommentator: Martin Sedlacek

PSG - Straßburg am 14.09. um 17:30 Uhr

Das Transfer-Theater um Neymar ist vorerst zu Ende, jetzt versucht PSG gegen das noch sieglose Straßburg, seine Tabellenführung auszubauen.

Monaco - Marseille am 15.09. um 21:00 Uhr

Letzte Saison fast abgestiegen, in der neuen Saison von vier Spielen noch keines gewonnen - und jetzt geht es für Monaco gegen Marseille, dem zuletzt immerhin zwei Siege in Folge gelangen.

