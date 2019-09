Ligue 1-Livestream: Brest - Lyon am 25.09.

Drei Tage nach dem Topspiel gegen PSG ist Lyon beim Aufsteiger ganz im Westen Frankreichs Favorit, auch wenn die Gäste dort seit 30 Jahren nicht mehr gewonnen haben.

Kommentator: Martin Sedlacek



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Brest - Lyon am 25.09. um 19:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Rennes - Lille am 22.09. um 15:00 Uhr

Keine Tore, keine Punkte: Ohne eigenen Treffer hat Lille noch keinen einzigen Zähler in dieser Saison in den Auswärtsspielen bei Amiens und Reims verbucht.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lyon - PSG am 22.09. um 21:00 Uhr

Da funkelt Frankreichs Topliga! Seit die PSG-Dominanz begann, lag Lyon am Saisonende immer mindestens acht Punkte hinter der Spitze - um in dieser Saison eine echte Titelchance zu haben, muss Sylvinho das Trainer-Duell gegen Thomas Tuchel im Spitzenspiel gewinnen.

Moderator: Guido Hüsgen / Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

PSG - Reims am 25.09. um 21:00 Uhr

Als überlegener Tabellenführer ließ PSG die vergangene Saison etwas unrühmlich ausplätschern, verlor im letzten Spiel noch 1:3 in Reims - jetzt soll das Team aus dem Tabellen-Mittelfeld die Stärke von Thomas Tuchels Elf zu spüren bekommen.

Kommentator: Stefan Galler

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.