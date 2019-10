League Cup-Livestream: Liverpool - Arsenal am 30.10.

Das Topspiel des Achtelfinals! Schon zum 15. Mal treffen Liverpool und Arsenal im Ligapokal aufeinander, Jürgen Klopps Team will die schwachen Pokalauftritte der vergangenen beiden Jahre vergessen machen.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl



League Cup Livestreams

Everton - Watford am 29.10. um 20:45 Uhr

Im Achtelfinale treffen sich zwei Vereine aus der Premier League, das bislang letzte Duell gewann Everton 1:0.

Kommentator: Hans von Brockhausen

Chelsea - Man United am 30.10. um 21:05 Uhr

Duell der großen Namen im Achtelfinale: Manchester United gewann an gleicher Stelle in der vergangenen Saison im FA Cup - Ähnliches brauchen die angeschlagenen Gäste auch diesmal, um nicht in eine Krise zu rutschen.

Kommentar: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch

