League Cup-Livestream: Fleetwood - Everton am 23.09.

Joey Barton, ehemaliger Mittelfeldspieler bei Clubs wie Man City oder Newcastle United ist seit 2018 Trainer von Fleetwood und hat seine Elf für die 3. Runde des Carabao Cups gegen Everton fit gemacht.

Kommentator: David Ploch



League Cup Livestreams

Leyton - Tottenham am 22.09. um 19:00 Uhr

In der 3. Runde des League Cups erwartet Viertligist Leyton Orient die Spurs.

Kommentator: Uwe Morawe

Luton - Man United am 22.09. um 21:15 Uhr

Zum 40. Mal treffen Luton Town und Manchester United aufeinander, das 18. Mal im Kenilworth Road Stadion.

Kommentator: Uli Hebel

Chelsea - Barnsley am 23.09. um 20:45 Uhr

Chelsea erwartet in der 3. Runde des Carabao Cup die Elf aus Barnsley. Gewinnen die Gastgeber wird es in Runde 4 zu einem London Derby kommen. Entweder gegen Leyton Orient oder Tottenham.

Kommentator: Oliver Forster

