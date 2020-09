League Cup-Livestream: Chelsea - Barnsley am 23.09.

Chelsea erwartet in der 3. Runde des Carabao Cup die Elf aus Barnsley. Gewinnen die Gastgeber wird es in Runde 4 zu einem London Derby kommen. Entweder gegen Leyton Orient oder Tottenham.

Kommentator: Oliver Forster



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Chelsea - Barnsley am 23.09. um 20:45 Uhr!

League Cup Livestreams

Leyton - Tottenham am 22.09. um 19:00 Uhr

In der 3. Runde des League Cups erwartet Viertligist Leyton Orient die Spurs.

Kommentator: Uwe Morawe

Luton - Man United am 22.09. um 21:15 Uhr

Zum 40. Mal treffen Luton Town und Manchester United aufeinander, das 18. Mal im Kenilworth Road Stadion.

Kommentator: Uli Hebel

Fleetwood - Everton am 23.09. um 20:45 Uhr

Joey Barton, ehemaliger Mittelfeldspieler bei Clubs wie Man City oder Newcastle United ist seit 2018 Trainer von Fleetwood und hat seine Elf für die 3. Runde des Carabao Cups gegen Everton fit gemacht.

Kommentator: David Ploch

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 11,99 Euro fällig. Ein Jahresabo kostet dich 119,99 Euro.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.