FA Cup-Livestream: Fulham - Aston Villa am 04.01.

Fulham spielt in der Championship um den Aufstieg, Villa in der Premier League gegen den Abstieg - das Duell am Craven Cottage ist für beide der erste Auftritt im FA Cup dieser Saison.

Kommentator: Daniel Günther



FA Cup Livestreams

Rochdale - Newcastle am 04.01. um 13:31 Uhr

Rochdale spielt in der drittklassigen League One gegen den Abstieg und kann hier in der Runde der letzten 64 gegen Premier-League-Klub Newcastle ein Highlight setzen.

Kommentator: Uwe Morawe

Southampton - Huddersfield am 04.01. um 16:01 Uhr

Erstligist Southampton und Zweitligist Huddersfield steigen in der Runde der letzten 64 in den Wettbewerb ein. Die Gastgeber spielen bislang eine enttäuschende Saison immer auf oder knapp über den Abstiegsrängen, sind hier aber klarer Favorit.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Man City - Port Vale am 04.01. um 18:31 Uhr

Eines der schiefsten Duelle der Runde der letzten 64: Im FA Cup haben unterklassige Teams nicht automatisch Heimrecht, Viertligist Port Vale muss deshalb auswärts beim Titelverteidiger antreten. Zuletzt begegneten sich beide Mannschaften 1999/2000 in der Championship, City gewann beide Spiele 2:1.

Kommentator: Uli Hebel

