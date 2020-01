FA Cup-Livestream: Bournemouth - Arsenal am 27.01.

Premier-League-Duell in der 4. Runde: Zum ersten Mal treffen beide Teams im FA Cup aufeinander, die Liga-Partien dieser Saison endeten 1:0 für Arsenal in London und 1:1 in Bournemouth.

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Ralph Gunesch



FA Cup Livestreams

Northampton - Derby am 24.01. um 21:00 Uhr

Northampton ist als Viertligist der am niedrigsten gerankte Verein in der 4. Runde, gewann zuvor unter anderem auswärts beim Drittligisten Burton Albion 4:2. Derby schaltete mit Kapitän Wayne Rooney den Premier-League-Verein Crystal Palace 1:0 aus, ebenfalls im fremden Stadion.

Kommentator: Martin Sedlacek

Brentford - Leicester am 25.01. um 13:45 Uhr

Brentford spielt in der Championship um den Aufstieg, Leicester eine Klasse höher um die UEFA Champions League. In der 4. Pokalrunde sind die Gäste also Favorit.

Kommentator: Daniel Günther

Shrewsbury - Liverpool am 26.01. um 18:00 Uhr

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Seb Kneißl

