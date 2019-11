EC Qualification-Livestream: Tschechien - Kosovo am 14.11.

Entscheidung in Gruppe A am vorletzten Spieltag? Mit einem Sieg könnte Tschechien seine siebte Endrunden-Teilnahme in Folge perfekt machen, dann hätten die Kosovaren keine Chance mehr auf Platz 2 und müssten es über die Playoffs versuchen.



Türkei - Island am 14.11. um 18:00 Uhr

Mit einem Sieg wäre die Türkei einen Spieltag vor dem Ende schon sicher als Gruppensieger qualifiziert, auch Frankreich wäre dann schon durch - selbst ein Unentschieden reicht den Gastgebern, die Isländer brauchen also auswärts eine Sternstunde.

Kommentator: Nico Seepe

Albanien - Andorra am 14.11. um 20:45 Uhr

Die bereits ausgeschiedenen Albaner wollen die Qualifikation zumindest mit einer positiven Bilanz beenden, dafür ist ein Heimsieg die Voraussetzung.

