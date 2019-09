EC Qualification-Livestream: Rumänien - Malta am 08.09.

In der Gruppe F will Rumänien den Druck auf die vorderen Plätze weiter aufrecht erhalten - dafür braucht es drei Punkte gegen den Außenseiter aus Malta.



EC Qualification Livestreams

Armenien - Italien am 05.09. um 18:00 Uhr

Fünfter Sieg im fünften Spiel? Italien rauscht bislang ungefährdet durch Gruppe J.

Kommentator: David Ploch

Israel - Nordmazedonien am 05.09. um 20:45 Uhr

Die Gastgeber, von Andreas Herzog trainiert, starteten ordentlich und liegen bislang mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Kurs in Richtung EM-Endrunde.

Finnland - Italien am 08.09. um 20:45 Uhr

Beim letzten großen Turnier 2018 in Russland waren die Italiener nicht vertreten. Mit einem Sieg gegen Finnland würde das Team von Trainer Roberto Mancini einen großen Schritt in Richtung der europaweit ausgetragenen EM-Endrunde 2020 machen.

