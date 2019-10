EC Qualification-Livestream: Griechenland - Bosnien-Herzegowina am 15.10.

Das Team von Robert Prosinecki braucht dringend Punkte für die erste EM-Teilnahme. Nach dem Duell gegen die Finnen müssen die Bosnier in Athen ran.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Griechenland - Bosnien-Herzegowina am 15.10. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Georgien - Irland am 12.10. um 15:00 Uhr

Die Iren stehen derzeit noch ungeschlagen an der Spitze der Gruppe D in der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg in Georgien könnten sie ihren Platz vor Dänemark und der Schweiz weiter festigen.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bosnien-Herzegowina - Finnland am 12.10. um 18:00 Uhr

Gewinnt der Tabellenzweite Finnland wie bereits im Hinspiel, haben die Bosnier kaum noch eine Chance, sich auf direktem Weg in Gruppe J zu qualifizieren.

Liechtenstein - Italien am 15.10. um 20:45 Uhr

Das Hinspiel im März gewann der aktuelle Tabellenführer der Gruppe J aus Italien standesgemäß 6:0 gegen Schlusslicht Liechtenstein.

Kommentator: Carsten Fuß

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.