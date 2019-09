EC Qualification-Livestream: Finnland - Italien am 08.09.

Beim letzten großen Turnier 2018 in Russland waren die Italiener nicht vertreten. Mit einem Sieg gegen Finnland würde das Team von Trainer Roberto Mancini einen großen Schritt in Richtung der europaweit ausgetragenen EM-Endrunde 2020 machen.



Armenien - Italien am 05.09. um 18:00 Uhr

Fünfter Sieg im fünften Spiel? Italien rauscht bislang ungefährdet durch Gruppe J.

Kommentator: David Ploch

Israel - Nordmazedonien am 05.09. um 20:45 Uhr

Die Gastgeber, von Andreas Herzog trainiert, starteten ordentlich und liegen bislang mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Kurs in Richtung EM-Endrunde.

Spanien - Färöer-Inseln am 08.09. um 20:45 Uhr

Spanien hat in Gruppe F jedes seiner bislang vier Spiele gewonnen, die Färöer haben jedes verloren - die Gäste gewannen zwar noch nie ein Spiel gegen den Europameister von 2008 und 2012, schossen aber in den drei direkten Duellen immer mindestens ein Tor.

Kommentator: Matthias Naebers

