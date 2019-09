EC Qualification-Livestream: Albanien - Island am 10.09.

Wohl nur einer dieser beiden Kontrahenten spielt bis zum Ende in Gruppe H um einen Platz bei der Endrunde 2020 - entsprechend wichtig ist das Duell in Elbasan.



EC Qualification Livestreams

Kosovo - Tschechien am 07.09. um 15:00 Uhr

Der Kosovo liegt nach drei Spielen in Gruppe A noch ungeschlagen gut im Rennen und kann mit einem Heimsieg an den Tschechen vorbei mindestens auf Rang 2 springen.

Island - Moldawien am 07.09. um 18:00 Uhr

Schwere Auswärtsaufgabe für Moldawien: Seit 2013 hat Island kein EM-Quali-Heimspiel mehr verloren.

England - Kosovo am 10.09. um 20:45 Uhr

Premiere in Southampton: Zum ersten Mal treffen England und der Kosovo aufeinander.

