Coupe de France-Livestream: Nizza - Lyon am 30.01.

Erstliga-Duell im Achtelfinale: Das bislang einzige Spiel dieser beiden gegeneinander in der laufenden Saison gewann Lyon zu Hause in der Liga 2:1.

Kommentator: David Ploch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Nizza - Lyon am 30.01. um 20:55 Uhr!

Coupe de France Livestreams

Monaco - St. Etienne am 28.01. um 20:55 Uhr

In der Ligue 1 stehen beide im unteren Tabellen-Mittelfeld, jetzt geht es zwischen Monaco und St. Etienne um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Kommentator: Guido Hüsgen

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Pau - PSG am 29.01. um 18:30 Uhr

In der Runde der letzten 32 mühte sich PSG zu einem 1:0 beim Zweitligisten Lorient, jetzt geht es im Achtelfinale zum Drittligisten Pau, der zuvor Bordeaux aus dem Wettbewerb warf.

Kommentator: Stefan Galler

Marseille - Straßburg am 29.01. um 21:05 Uhr

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.