Copa del Rey-Livestream: Leonesa - Atletico Madrid am 23.01.

In der bislang einzigen Erstliga-Saison von CD Leonesa verlor der heutige Drittligist 1:6 und 2:4 gegen Atletico, 64 Jahre ist das jetzt her. 2002 und 2003 unterlag der Club aus Leon dann im Pokal jeweils zu Hause den Madrilenen, jetzt treffen sich beide Vereine in der Runde der letzten 32 wieder.

Ab auf die Insel, rauf auf den Kunstrasen, Drittligist fordert Meister und Weltverein. In der Runde der letzten 32 trifft Barcelona zum ersten Mal auf Ibiza.

2013 löste sich der ehemalige Erstligist UD Salamanca auf, eine Gruppe von Fans und Unterstützern gründete als Nachfolgeverein den Unionistas de Salamanca CF. Der Club spielt im Moment in der drittklassigen Segunda Division B gegen den Abstieg und erlebt jetzt in der Runde der letzten 32 das bisher mit Abstand größte Spiel seiner noch jungen Geschichte.

