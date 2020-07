Championship-Livestream: Brentford - Swansea am 29.07.

Kommentator: Marco Hagemann



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Brentford - Swansea am 29.07. um 20:45 Uhr!

Championship Livestreams

Swansea - Brentford am 26.07. um 19:30 Uhr

Um den letzten verbliebenen Platz in der Premier League kämpfen u.a. Swansea und Brentford. Während die Gastgeber bis 2018 noch erstklassig waren, stieg Brentford erst 2014 aus der League One in die Championship auf . Nun sicherte sich das Team aus dem Westen Londons Platz drei in der Tabelle und damit die Chance auf den Aufstieg.

Kommentator: Marco Hagemann

Cardiff - Fulham am 27.07. um 20:45 Uhr

In den Playoffs zum Aufstieg in die Premier League treffen im Halbfinale Cardiff City und der FC Fulham aufeinander. Nachdem beide Teams im vergangenen Jahr aus Englands höchster Spielklasse abgestiegen waren, peilen sie nun den direkten Wiederaufstieg an.

Kommentator: Uli Hebel

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.