Pat McAfee Show-Livestream: The Pat McAfee Show: 6. November am 06.11.

Der ehemalige NFL-Profi Pat McAfee lädt aktive und zurückgetretene Größen des US-Sports ins Studio zu sich ein. Von Montag bis Freitag immer 15:00 – 17:00 Uhr geht es um NFL, NBA, MLB und viel mehr. Er hatte unter anderem schon Marshawn Lynch und Steve Nash zu Gast. Ihr wollt wissen, wer heute bei Pat sitzt? Dann schaut The Pat McAfee Show!



Pat McAfee Show Livestreams

Die Pat McAfee Show: 4. November am 04.11. um 15:00 Uhr

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

The Pat McAfee Show: 5. November am 05.11. um 16:00 Uhr

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.