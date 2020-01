Ultimate Fighting Championship-Livestream: UFC 246: McGregor vs Cowboy (plus alle Hauptkämpfe) am 19.01.

The Notorious ist zurück! 15 Monate nach seiner Niederlage gegen Khabib trifft Conor McGregor im Weltergewicht auf den US-Amerikaner Donald "Cowboy" Cerrone. Für McGregor soll das Event in Las Vegas ein Schritt auf dem Weg zur nächsten Titel-Chance sein. Hier bekommst du alle fünf Hauptkämpfe der Main Card, unter anderem das Duell zwischen Holly Holm und Raquel Pennington.

Kommentator: Mark Bergmann / Experte: Karsten Hell



UFC 246: McGregor vs Cowboy (Pressekonferenz) am 16.01. um 02:00 Uhr

Bevor es zwischen Conor McGregor und Donald "Cowboy" Cerrone im Oktagon zur Sache geht, treffen die beiden bei der Pressekonferenz aufeinander.

UFC 246: McGregor vs Cowboy (Weigh-In) am 18.01. um 00:00 Uhr

Schau Dir hier das Wiegen der beiden MMA-Superstars an.

UFC 246: McGregor vs Cowboy am 19.01. um 05:30 Uhr

Kommentator: Sebastian Hackl / Experte: Andreas Kraniotakes

