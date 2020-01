Ultimate Fighting Championship-Livestream: UFC 246: McGregor vs Cowboy (Engl. Kommentar) am 19.01.

The Notorious ist zurück! 15 Monate nach seiner Niederlage gegen Khabib steigt Conor McGregor ins Weltergewicht auf und trifft auf den US-Amerikaner Donald "Cowboy" Cerrone. Für McGregor soll das Event in Las Vegas ein Schritt auf dem Weg zur nächsten Titel-Chance sein.



Bevor es zwischen Conor McGregor und Donald "Cowboy" Cerrone im Oktagon zur Sache geht, treffen die beiden bei der Pressekonferenz aufeinander.

Schau Dir hier das Wiegen der beiden MMA-Superstars an.

The Notorious ist zurück! 15 Monate nach seiner Niederlage gegen Khabib steigt Conor McGregor ins Weltergewicht auf und trifft auf den US-Amerikaner Donald "Cowboy" Cerrone. Für McGregor soll das Event in Las Vegas ein Schritt auf dem Weg zur nächsten Titel-Chance sein. Hier bekommst du neben dem Highlight des Abends ausführliche Vorberichte zum McGregor-Comeback.

Kommentator: Sebastian Hackl / Experte: Andreas Kraniotakes

