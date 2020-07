Ultimate Fighting Championship-Livestream: Fight Night: Whittaker vs Till (Originalkommentar) am 26.07.

Das Mainevent im Mittelgewichtl ist das Highlight auf der UFC Fight Island. Für den Neuseeländer Robert Whittaker wird es der erste Kampf seit seiner Titelniederlage gegen Israel Adesanya 2019. Der Brite Darren Till hingegen wechselte letztes Jahr die Gewichtsklasse und will nun in seinem zweiten Kampf einen weiteren Sieg feiern.



Ultimate Fighting Championship Livestreams

Fight Night: Whittaker vs Till (Hauptkämpfe) am 26.07. um 02:00 Uhr

Kommentator: Andreas Kraniotakes

