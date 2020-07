Ultimate Fighting Championship-Livestream: Fight Night: Kattar vs Ige (Hauptkämpfe mit Originalkommentar) am 16.07.

Die UFC Fight Night findet auf einer Privatinsel nähe Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, statt. Headliner des Abends ist das Federgewichts-Duell von Calvin Kattar gegen Dan Ige. Die weiteren Kämpfe der Main Crad lauten: Alhassan vs Lazzez, McCann vs Santos, Esparaza vs Rodriguez, Elliott vs Benoit und Munhoz vs Edgar.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Fight Night: Kattar vs Ige (Hauptkämpfe mit Originalkommentar) am 16.07. um 04:00 Uhr!

Ultimate Fighting Championship Livestreams

Fight Night: Kattar vs Ige (Hauptkämpfe) am 16.07. um 04:00 Uhr

Die UFC Fight Night findet auf einer Privatinsel nähe Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, statt. Headliner des Abends ist das Federgewichts-Duell von Calvin Kattar gegen Dan Ige. Die weiteren Kämpfe der Main Crad lauten: Alhassan vs Lazzez, McCann vs Santos, Esparaza vs Rodriguez, Elliott vs Benoit und Munhoz vs Edgar.

Kommentator: Mark Bergmann

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 11,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.