Ultimate Fighting Championship-Livestream: Fight Night: Cerrone vs Gaethje (Main Card) am 15.09.

In der Rogers Arena in Vancouver kommt es zum Duell zweier der gefährlichsten Leichtgewichte: Donald Cerrone trifft nach seiner Niederlage gegen Tony Ferguson im Juni auf Justin Gaethje, der 85 Prozent seiner Kämpfe durch K.o. gewonnen hat. Hier siehst du die Hauptkämpfe der UFC Fight Night.

Kommentator: Andreas Kraniotakes



Fight Night: Cerrone vs Gaethje am 15.09. um 02:00 Uhr

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

