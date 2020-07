NHL-Livestream: Jets @ Flames (Spiel 2) am 03.08.

Für beide Teams aus der Western Conference hat es nur ganz knapp für die Playoffs gereicht. Jetzt stehen sich die Jets aus Winnipeg und die Flames aus Calgary für Spiel 2 in Edmonton gegenüber.

Kommentator: Christoph Fetzer



142 Tage nach der Corona-Zwangspause startet die NHL in das Stanley-Cup-Finalturnier., das erstmals komplett auf kanadischem Boden ausgetragen wird. Edmonton und Chicago stehen sich in der Qualifikations-Runde in einer Best-of-Five-Serie gegenüber. Wer schnappt sich den ersten Sieg?

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Mannix Wolf

In Toronto treten sich die New York Rangers und die Carolina Hurricanes aus der Eastern Conference zum zweiten Spiel gegenüber.

Kommentator: Christian Rupp

